Поранений окупант розповів дружині, як його кинули під деревом чекати на допомогу.

Російські окупанти скаржаться рідним на ставлення військового керівництва Росії до своїх поранених солдатів, як до "худоби".

Про це свідчить аудіоперехоплення, опубліковане ГУР Міноборони України.

Один із російських військових зателефонував дружині, коли чекав на евакуацію. У телефонній розмові він розповів, що його кинули з осколковими пораненнями під деревом чекати на допомогу, яка прийде лише вранці.

"Мене зачепило трошки, чекаю на евакуацію. Сказали, тільки о п'ятій ранку приїдуть… В ногу трохи, голову зачепило осколками, у серце – в ребро влучило. Заліпили та кинули тут. Сказали о п'ятій ранку… Кинули тут під деревом. Таке ставлення скотське до поранених. Погіршає, Промедол собі прострочений вколю тоді… Ні одягу, нічого немає... Що мені тут, замерзати, чи що?" – розповів окупант.

Перехоплення ГУР: про що розповідають окупанти

Від початку вторгнення Росії в Україну Головне управління розвідки Міноборони постійно публікує нові записи розмов російських окупантів. Загарбники часто розповідають рідним та знайомим про реалії війни в Україні.

Так, нещодавно російський окупант бідкався, що аеророздвідка та артилерія Збройних сил України працюють надто добре. Під час розмови з товаришем окупант розповів, що кількість ліквідованих росіян стрімко зростає, як і втрати техніки. За його словами, у підрозділі залишилося 4 танки та приблизно 100 військовослужбовців.

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