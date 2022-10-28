Протягом минулої доби підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та один штурмовик Су-25.

Командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати свої реальні втрати, в лікарнях велика кількість поранених.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів.

"Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та один штурмовик Су-25. Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами противника", - сказано в повідомленні.

Ситуація на фронті - що відомо

Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Кремлі заперечували численні втрати російсьої армії.

Станом на 27 жовтня загальні бойові втрати противника з 24 лютого серед особового складу орієнтовно склали близько 69 220 осіб.

Попри це російське командування продовжує постачати "гарматне м'ясо" на фронт, перекидачи мобілізованих росіян без належної підготовки. Так, тільки на Херсонщину відправили до 1000 віськовослужбовців.

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