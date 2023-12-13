Після експертизи буде зрозуміло, як швидко можна його відновити.

На час відновлення пошкодженого внаслідок нічної атаки РФ багатоповерхового житлового будинку у Дніпровському районі міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям.

У Київській міській держаднімістрації повідомили, що уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього пошкоджений будинок, а також дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі.

Мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі. Найближчим часом вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.

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"Після цього місто розпочне свою експертизу — якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок. Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, будемо розглядати варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок", - прокоментував мер столиці Віталій Кличко.

Наразі на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою. Мешканців постраждалого будинку тимчасово розмістять у найближчій школі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram повідомив, що на місцях падіння уламків ракет у Києві працюють психологи ДСНС, особлива увага приділена мешканцям Дніпровського району. Там за допомогою до психологів звернулося близько 50 мешканців, яким необхідна була саме емоційна підтримка.

"Нервове тремтіння, істерика та плач, що є ознаками гострої реакції на стрес – саме у такому стані перебували люди, які опинилися безпосередньо в епіцентрі падіння уламків ракет. Наші фахівці працюють індивідуально з кожним, надаючи не лише психологічну підтримку, але й практичні рекомендації для подолання емоційних труднощів", - зазначив він.

Нічна ворожа атака на Київ – що вже відомо

Рівно о 03:00 13 грудня 2023 року росіяни завдали ракетного удару по столиці. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.

Тип ракет, як зазначалось, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами. Згодом у повідомленні Генерального штабу ЗСУ зазначалось, що російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет - зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер".

Київська міська військова адміністрація зазначає, що загиблих внаслідок ворожої атаки нема.

Внаслідок роботи ППО по повітряних цілях ворога у столиці загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків ракет. Зокрема у Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння, а в Дарницькому, Дніпровський та Деснянському районах – ними пошкоджені приміщення багатоповерхівки, двох приватних будинків.

Відомо, що цієї ночі уламки ракети впали й на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Пошкоджена будівля моргу, а також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу.

Також у Дніпровському районі ДТЕК "Київські електромережі" відновлюють лінії електропередачі, пошкоджені внаслідок падіння уламків ракет. Там 35 приватних будинків лишаються без світла внаслідок пошкоджень ліній.

За даними мера Кличка, в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й шести дітям.

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