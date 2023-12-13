Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що тривога прозвучала пізно, бо росіяни вдарили балістикою.

Російські окупанти вночі вдарили по Києву ракетами, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. В результаті падіння уламків у дворі будинку утворилася величезна яма, а припарковані авто викинуло на територію дитячого садка.

Кореспондент УНІАН побував на місці інциденту. У житловому будинку та дитячому садку, який розташований поруч, вибило вибуховою хвилею вікна. Їх тимчасово закривають плівкою.

Для допомоги жителям міста розгорнуть оперативний штаб і чергують медики для надання допомоги. Крім того, на місці можна оформити заяву про завдані збитки.

Найближчим часом на вулиці Дашкевича проведуть огляд пошкодженого будинку і займуться усуненням наслідків ракетної атаки.

Також до постраждалого будинку прибув мер Києва Віталій Кличко, який повідомив, що російські окупанти били по столиці балістичними ракетами, тому тривога прозвучала пізно.

Річ у тім, що така ракета летить занадто швидко, і відреагувати на неї вчасно досить складно. У зв'язку з цим люди не встигли спуститися в укриття.

За словами мера, в декількох районах столиці в результаті падіння уламків утворилися воронки, а на бульварі Перова перебитий водопровід і затоплений перехід. Зараз ведуться роботи з відновлення водопостачання.

Нічний удар РФ по Києву 13 грудня - головні новини

У ніч на 13 грудня росіяни вдарили по Києву ракетами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по столиці балістичними ракетами. Всі 10 ворожих цілей ліквідували.

В результаті атаки в деяких районах Києва впали уламки російських ракет. Крім того, постраждали 53 людини, серед них є діти. 20 постраждалих госпіталізовані.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни могли завдати потужного удару по Києву із зенітної ракетної системи С-400 "Тріумф".

Також на нахабну атаку росіян відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що Україна і США домовилися про збільшення систем ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: