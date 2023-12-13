Президент України зазначив, що усім постраждалим надається допомога.

Російські окупанти в ніч на 13 грудня запустили по Україні 10 балістичних ракет. Київ домовився з Вашингтоном про збільшенням кількості систем протиповітряної допомоги.

"Сьогодні вночі було 10 балістичних ракет. Усі збито! Дякую нашим Повітряним силам і партнерам. Усім постраждалим надається допомога. Я дякую службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки. Будемо й надалі працювати, нарощуючи наші потужності для захисту. І вже маємо нові потужні домовленості. Працюємо над прискоренням постачання", - повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Глава української держави заявив, що 12 грудня під час зустрічі з президентом США Джо Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні.

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"Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО важлива. Це важливо для людей, важливо для міст і важливо для України. Бо це рятує життя! А Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, бʼючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних обʼєктах узимку", - підкреслив Зеленський.

Нічна атака на Київ 13 грудня - головні новини

О 3 годині ночі 13 грудня росіяни вдарили по Києву ракетами. В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по столиці балістичними ракетами, і всі 10 ворожих повітряних цілей ліквідовали.

В результаті атаки у деяких районах Києва впали уламки російських ракет, які пошкодили будинки та авто. Крім того, постраждали 53 людини, серед них є діти.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни могли завдати потужного удару по Києву із зенітної ракетної системи С-400 "Тріумф".

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