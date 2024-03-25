У Миколаєві понад 10 постраждалих, в Одесі не працює електротранспорт.

Російська армія атакувала Миколаїв та Одесу, є пошкодження енергетичних об’єктів та поранені.

"Цієї ночі ворожа атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині. Ворог продовжив удари по об’єктах енергетики. Перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П, яка втратила бойову спроможність в повітрі", - повідомили у Силах оборони півдня України.

Йдеться, що далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря. По 4 ударних БпЛА збито на Одещині та Миколаївщині, однак уникнути влучань не вдалось. Зокрема, у Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Окрім того, ворожі дрони баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Внаслідок падіння збитого "шахеду" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також спалахнула пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків. За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

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На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано. На щастя люди не постраждали. Наразі тривають відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

Наслідки удару - ситуація станом на 8 ранку

У прес-службі Одеси повідомили, що через проблеми зі світлом в Одесі сьогодні не працюватиме міський електротранспорт. У зв'язку з цим з автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів.

"Дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи", - додали у мерії. Батьків просять врахувати, що приготування їжі у них неможливе, тому треба нагодувати дитину вдома. Заклади, в яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі.

Атака на Одеську область

Як повідомляв УНІАН, 22 березня росіяни завдали масованого удару по Україні. Через пошкодження енергетичних обʼєктів в Одеській області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення. Наразі по графіку відключені 260 тисяч абонентів.

Однак вже у ніч на 25 березня під час нічної атаки БПЛА російська армія пошкодила енергетичну інфраструктуру в Одеській області. За даними очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, про постраждалих та інші руйнування в регіоні не повідомлялося.

Кіпер додав, що в частині Одеси немає електропостачання.

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