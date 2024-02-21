Ворог запустив 19 дронів та шість різних ракет.

У ніч на 21 лютого російські окупаційні війська атакували територію України дронами та ракетами.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, з Ростовської області ворог запускав зенітну керовану ракету С-300 і чотири крилаті ракети Х-22, з Бєлгородської - Х-59, а з Приморсько-Ахтарська - 19 ударних безпілотників типу "Shahed".

"В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей", - розповіли у відомстві.

Відео дня

Для відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Атаки на Україну

Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попередила про ризик, що Росія готується до нової масованої атаки по Україні.

У Повітряних силах ЗСУ розповідали, що Росія проводить модернізацію ударних безпілотників і продовжує нарощувати їх виробництво. Зупинити це можуть західні санкції.

Експерти заявляються, що ефективність української ППО останнім часом знизилася - за останні тижні частка знищених "Шахедів" впала на 33%.

Вас також можуть зацікавити новини: