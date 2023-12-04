До захисту українців залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

У ніч на 4 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну, запустивши 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда (окупований Крим) та керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Як повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ, до відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Зазначається, що наші захисники в результаті бойової роботи знищили 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.

Відео дня

Війна в Україні - атаки дронів

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги найближчими днями.

За словами експертів, росіяни почали встановлювати на дрони-камікадзе Shahed-136 4G-модеми з сім-картами українських операторів. Крім того, окупанти чіпляють на "Шахеди" термобаричний заряд.

Російські окупанти почали використовувати на війні в Україні модернізовані "Шахеди" з оновленими безколекторними моторами. Попри старання ворога, ППО успішно збиває їхні дрони.

Вас також можуть зацікавити новини: