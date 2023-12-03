ЗМІ повідомляють про вибухи у Херсоні.

Цього вечора у низці областей України оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотних літальних апаратів. Наразі вона лунає у Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряні сили Збройних сил України ввечері зафіксували запуск російських ударних безпілотників з окупованого Криму. О 20:42 вони повідомили у своєму офіційному Telegram-каналі, що дрони рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївської.

О 21:19 військові повідомили, що безпілотні літальні апарти вже у повітряному просторі Миколаївщини, вектор руху - північно-західний. Вже згодом вони додали, що БПЛА тримають курс на Кіровоградщину.

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О 21:48 Суспільне повідомило, що у Херсоні пролунали вибухи.

Атаки по Україні: останні новини

Вчора у Повітряних силах повідомляли, що вночі російські загарбницькі війська випустили з Криму 11 ударних безпілотників типу "Shahed". Також вони вдарили керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої частини Запорізької області.

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 10 безпілотних літальних апаратів на Одещині та ракету на Дніпропетровщині.

Також вчора президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги найближчими днями.

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