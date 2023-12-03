Українські військові досліджують всі падаючі та збиті "шахеди".

Російські окупанти почали використовувати на війні в Україні модернізовані "Шахеди" з оновленими безколекторними моторами. Про це у своєму Telegram-каналі розповів військовий експерт у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій Бескрестнов, більше відомий як Сергій "Флеш".

За його словами, військові досліджують всі падаючі та збиті "Шахеди", і "те, що знаходимо, нас не радує".

"Майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками. Щоб ви розуміли, цей заряд може вразити велику територію підстанції чи складів. Це, можна сказати, аналог заряду "Сонцепека" та "Буратіно", - написав "Флеш".

"Шахеди" на війні в Україні - останні новини

Днями Повітряні сили показали яскраву нічну роботу бійців ППО по "Шахедам". Як відомо, російські окупанти в ніч на 1 грудня атакували Україну дронами-камікадзе.

"Вкотре дякую всім захисникам неба за знищені цієї ночі "Шахедів"! Особливо хочу відзначити воїнів 208-ї зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь", - зазначив командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 25 листопада відбулася рекордна атака російськими окупантами по Україні ударними БПЛА "Шахед". За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, ця атака була "приурочена" до Дня пам'яті жертв Голодомору в Україні.

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