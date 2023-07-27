Внаслідок збиття ворожих ракет у населених пунктах Хмельницького району впали уламки.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації розповів про наслідки ворожого ракетного удару по області. Силам ППО вдалося відбити атаку, проте в кількох населених пунктах впали уламки збитих російських ракет.

"Сьогодні ми знову були під масованим ударом ворога. За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області. Дякую нашим ППО, які відбили атаку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок збиття ворожих ракет у населених пунктах Хмельницького району впали уламки. Також уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді, було пошкоджено автомобіль.

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Станом на 22:54 інформації про постраждалих не було.

Ракетний удар РФ по Україні

Ввечері 26 липня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні. Були зафіксовані пуски 36 ракет з літаків Ту-95МС, а також "Кинджалів" з літаків МіГ-31К.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ворог бив крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 з району Каспійського моря. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що спершу обʼєкти залетіли з південного сходу через окуповані території України. Вони тримали курс на Харківщину, але потім звернули на Дніпро. Повітряні цілі фіксували в декількох областях – вони долетіли західних регіонів України. У Львівській області ракети окупантів розвернулися на 180 градусів. Зазначимо, що під час тривоги у Хмельницькій області було чути звуки вибухів.

За даними Повітряних сил, українським військовим вдалося збити 36 ворожих ракет. Сили ППО знищили 3 крилатих ракети "Калібр" та 33 крилатих ракети Х-101/Х-555. Водночас інформація щодо збиття ракет "Кинджал" уточнюється.

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