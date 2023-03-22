Бійцям ДПСУ вдалося ліквідували чотирьох окупантів та поранити щонайменше п'ятьох.

Минулої ночі прикордонники відбили ворожі штурми у Бахмуті та на Луганщині.

"Минулої ночі група "вагнерівців" намагалися прорвати оборону наших позицій в Бахмуті та в черговий раз зазнали поразки. Бійці ДПСУ зі стрілецької зброї витіснили окупантів: 5 поранено, 1 вбито", - повідомляє Держприкордонслужба.

Також вночі на Луганщині ворожа піхота намагалася здійснити раптову атаку.

Відео дня

"За допомогою тепловізора захисники виявили ворога та накрили щільним вогнем з автоматів та кулеметів. Ворожа група відступила: трьох ліквідували, ще кількох поранили", - додали у ДПСУ.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей.

За минулу добу ЗСУ знищили 920 російських військових в Україні. Загальні бойові втрати ворог орієнтовно склали близько 167490 загарбників.

В Україні морські піхотинці упродовж минулої доби, 21 березня, ліквідували десятки російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: