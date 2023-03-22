На українській землі морпіхи знищили ще чимало супротивників.

В Україні морські піхотинці упродовж минулої доби, 21 березня, ліквідували десятки російських загарбників.

Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України ліквідували 33 ворогів, йдеться на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook. У повідомленні також зазначається, що остаточні ворожі втрати ще уточнюють.

"Військові частини та підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - зазначили у ВМС.

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Раніше повідомлялося, що наші морпіхи 12 березня "мінуснули" дев'ятьох ворогів, а також бойову машину піхоти супротивника.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 22 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни 114 разів атакували захисників української держави на Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Мар’їнському та Лиманському напрямках й отримали відсіч.

На сході нашої країни супротивники зазнають дуже серйозних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 167490 окупантів.

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