Експерти нагадали, що Євгену Пригожину заборонили вербувати нових зеків.

Приватна військова компанія "Вагнер" може найближчим часом залишитися без більшої частини завербованих ув'язнених, які вижили. Їхні контракти добігають кінця, тому найманці можуть покинути ряди ПВК.

Міністерства оборони Великої Британії вважають, що Євген Пригожин стримає обіцянку і звільнить російських в'язнів, яких завербували восени 2022 року, після шести місяців служби. Таким чином, дефіцит "гарматного м'яса" в ПВК посилиться, тому що Пригожину заборонили вербувати нових ув'язнених.

Аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що 27 січня російській президент Володимир Путін видав попереджувальне помилування зекам, які воюють проти України.

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"Заява Кремля відповідає встановленому ISW графіку рішення Путіна повністю дистанціюватися від засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина після падіння Соледара в Донецькій області 12-13 січня", - йдеться у повідомленні.

Експерти вважають, що Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення попереджувальних помилувань, щоб "стимулювати більше ув'язнених "Вагнера" піти після закінчення терміну їх контрактів, щоб ще більше підірвати силу "Вагнера".

ПВК "Вагнер" на війні проти України - що відомо

У липні 2022 року Євген Пригожин зайнявся вербуванням ув'язнених з російських в'язниць до лав ПВК "Вагнер" на війну проти України. Наймит обіцяли помилування після завершення контракту. В результаті на фронт поїхав близько 40-50 тисяч "вагнерівців", але до початку 2023 року українські захисники ліквідували 77%.

При цьому кладовища в Росії ростуть шаленими темпами. За останні два тижні журналсти підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених, завербованих в ПВК "Вагнера".

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