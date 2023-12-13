Можливо, супротивник застосував ракети типу 48Н6, зазначили в ОП.

Російські окупанти у вівторок вночі, 13 грудня, могли завдати потужного удару по Києву із зенітної ракетної системи С-400 ("Тріумф").

Супротивники, можливо, застосували ракети типу 48Н6, повідомив голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. "Наразі відомо, що удари по Києву ворог міг наносити ракетами 48Н6 з комплексу С-400", - поділився він.

Чиновник зазначав, що збито 10 російських ракет. Пізніше очільник ОП додав, що ціль окупантів - об'єкт критичної інфраструктури. "Нам відомо, куди вони б'ють", - підкреслив Єрмак.