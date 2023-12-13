Очільник ОП зазначив, що терористів обов'язково чекає розплата за цинічну нічну атаку.

В Офісі президента прокоментували нічну ворожу атаку на Київ. Очільник ОП Андрій Єрмак пообіцяв окупантам відповідь.

Як зазначив Єрмак у своєму Телеграм-каналі, сили ППО збили усі 10 балістичних ракет, які летіли на столицю. Попри це, є постраждалі та руйнування.

"Ефективність західної зброї в руках українських воїнів не піддається сумніву. Але є постраждалі внаслідок падіння уламків російських ракет, горіли будинки. По Києву б‘ють балістикою. Відповідь за такі дії знайде цих терористів, інакше не буде. Україна завжди дає здачі. Демократія також має бути з кулаками у протистоянні з автократичним злом", - зазначив Єрмак.

Нічна атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, у Києві пролунали потужні вибухи. Згодом в столиці та області було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала балістикою.

Повітряні сили зазначили, що рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що внаслідок роботи ППО щодо збиття повітряних цілей у столиці загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків. 53 людини постраждало.

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