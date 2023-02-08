Президент України під час виступу в Лондоні подякував Борису Джонсону, нагадавши, що той продемонстрував "мудрість та характер" на початку повномасштабної війни.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив на необхідності відправлення західних винищувачів українській армії.

Джонсон у Twitter зробив допис, який є коментарем виступу Володимира Зеленського у парламенті Британії. Він заявив, що "потужний і пристрасний заклик" Зеленського має бути почутий.

"Нічого втрачати й можна отримати все, відправивши літаки прямо зараз", – підкреслив Джонсон.

Зеленський під час виступу в Лондоні також подякував Джонсону, нагадавши, що той продемонстрував "мудрість та характер" на початку повномасштабної війни.

Винищувачі для України - позиція Британії

Велика Британія хоче якомога швидше почати підготовку українських пілотів-винищувачів, заявив речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Зеленський у парламенті Британії подарував депутатам шолом українського пілота з підписом: "У нас є свобода - дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити".

Очікується, що Сунак незабаром оголосить про розширену програму підготовки українських пілотів винищувачів і морських піхотинців, а також про постачання Києву далекобійної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: