Міністру оборони Бену Воллесу доручено вивчити, які літаки Британія могла б надати Україні.

Велика Британія хоче якомога швидше почати підготовку українських пілотів-винищувачів, цитує Reuters заяву речника прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Він додав, що Лондон ще не вирішив, чи відправляти бойові літаки.

"Ми сподіваємося прийняти перших українських пілотів для навчання навесні, очевидно, ми хочемо, щоб воно почалося якомога швидше", - сказав він журналістам, додавши, що рішення про постачання винищувачів ухвалено не було.

Міністру оборони Бену Воллесу доручено вивчити, які літаки Британія могла б надати Україні.

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати, але щоб було ясно, що це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна", - сказав спікер Сунака.

Винищувачі для України - позиція Британії

Напередодні приїзду Володимира Зеленського в Лондон Офіс Ріші Сунака опублікував заяву, у якій, зокрема, йшлося про наміри розширити навчання українських військових в країні підготовкою пілотів-винищувачів ЗСУ.

Вже у своїй промові в британському парламенті Зеленський звернувся до світової спільноти з проханням передати Україні сучасні винищувачі, як подяку президент подарував депутатам шолом українського пілота з підписом: "У нас є свобода - дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити".

До цього часу Лондон робив двозначні коментарі щодо передачі Україні літаків. В одній з останніх заяв Британія прямо заявила, що поки відправляти Києву наявні у Королівських ВПС "недоцільно".

The Telegraph уточнив, що Британія зможе передати Україні бойові літаки тільки після виходу російських військ з окупованих територій.

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