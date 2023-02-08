За словами Зеленського, перемога України змінить світ і стримає майбутніх агресорів.

Під час промови в парламенті Британії перед натовпом політиків український президент Володимир Зеленський подякував депутатам за їхню "хоробрість".

"Лондон стояв на боці Києва з першого дня, з перших секунд і хвилин війни... простягав руку допомоги, коли світ ще не розумів, як реагувати", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що стоїть перед британцями "від імені хоробрих - від імені наших героїв війни, які зараз сидять в окопах під вогнем ворожої артилерії, від імені наших Повітряних сил і кожного захисника неба, який захищає Україну від ворожої авіації і ракет, від імені наших танкістів, які борються за відновлення наших українських кордонів, від імені наших призовників, які зараз проходять підготовку, в тому числі і тут, в Британії. "Спасибі, Британіє", - сказав Зеленський.

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Окремо український глава також згадав Бориса Джонсона, додавши, що той проявив "твердість і характер" на початку вторгнення РФ і зробив "все можливе і неможливе".

За словами Зеленського, перемога України змінить світ і стримає майбутніх агресорів.

В оптимістичному тоні він уточнив, що в минулих війнах "зло програло" і що він знає, що "свобода переможе". "Сполучене Королівство йде разом з нами до найважливішої перемоги в нашому житті, це буде перемога над самою ідеєю війни", - сказав він.

Президент України також подарував Великій Британії шолом українського пілота, на якому були написані слова "У нас є свобода - дайте нам крила, щоб захистити її".

Завершуючи свою промову під бурхливі оплески, він сказав: "Боже, благослови Британію і хай живе король. Слава Україні".

Зеленський прибув до Лондона – що відомо

Сьогодні 8 лютого стало відомо про неанонсований візит українського президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Він уже встиг зустрітися із прем'єром країни Ріші Сунаком.

У своїх соцмережах Зеленський зазначив, що хоче особисто подякувати британцям за надану Україні військову допомогу.

Після промови у британському парламенті Зеленський відвідає і короля Чарльза ІІІ у Букінгемському палаці.

Також ЗМІ пишуть, що після візиту Великої Британії Володимир Зеленський вирушить до Парижа на зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Закордонне турне Зеленського проходить на тлі дискусій між країнами Заходу щодо перспектив передачі Україні сучасних винищувачів.

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