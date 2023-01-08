Агресору просто необхідно більше часу на підготовку і оцінку рештки сил.

Російські окупанти утрималися від масованого обстрілу України на Різдво аж ніяк не через так зване "перемир'я", яке вони ледь не одразу порушили. Ворогові необхідно більше часу на оцінку рештки сил і потужностей, а також подальше планування.

Такою думкою в ефірі національного телемарафону поділилася голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Журналіст запитав її, чому рашисти не здійснили масштабну атаку. На це керівник прес-центру відповіла, що їм, швидше за все, потрібна перерва.

"Це ніяке не "перемир'я", а потреба в часі, для того щоб провести аналіз своїх наявних сил і потужностей і спланувати подальші дії. Тому що вони дійсно страждають, не мають успіху на суші. Для них складна ситуація на півдні і на сході, що змушує їх керівництво вишукувати нові способи", — розповіла Гуменюк.

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На думку голови прес-центру Сил оборони півдня, окупанти можуть розробляти нову тактику з комбінованим застосуванням ракет і іранських дронів-камікадзе. Вони роблять це з метою завдати якомога більшої шкоди енергетичній та цивільній інфраструктурі України.

"Ми бачимо, що погода цьому не сприяє і цілком ймовірно, що ця підготовка була посунута і погодними умовами також. Оскільки, щоб підготувати ракетоносії, спорядити і вивести в море потрібна відповідна погода", — продовжила Гуменюк.

Масовані обстріли України: остання інформація

З жовтня рашисти здійснили більше десяти масштабних атак. Їх основною ціллю залишаються об'єкти енергетичної інфраструктури.

Остання атака була 31 грудня напередодні Нового року. Рашисти випустили понад 20 ракет, 12 з яких вдалося збити.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупантам доведеться зменшити масштаби і частоту терористичних ударів по Україні. На це вказує виснаження запасів російських ракет.

В ГУР попередили про можливу зміну тактики обстрілів. Як заявив представник розвідки Вадим Скібіцький: "Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, Х-22 і С-300 — особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе".

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