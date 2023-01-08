Російські окупанти утрималися від масованого обстрілу України на Різдво аж ніяк не через так зване "перемир'я", яке вони ледь не одразу порушили. Ворогові необхідно більше часу на оцінку рештки сил і потужностей, а також подальше планування.
Такою думкою в ефірі національного телемарафону поділилася голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Журналіст запитав її, чому рашисти не здійснили масштабну атаку. На це керівник прес-центру відповіла, що їм, швидше за все, потрібна перерва.
"Це ніяке не "перемир'я", а потреба в часі, для того щоб провести аналіз своїх наявних сил і потужностей і спланувати подальші дії. Тому що вони дійсно страждають, не мають успіху на суші. Для них складна ситуація на півдні і на сході, що змушує їх керівництво вишукувати нові способи", — розповіла Гуменюк.
На думку голови прес-центру Сил оборони півдня, окупанти можуть розробляти нову тактику з комбінованим застосуванням ракет і іранських дронів-камікадзе. Вони роблять це з метою завдати якомога більшої шкоди енергетичній та цивільній інфраструктурі України.
"Ми бачимо, що погода цьому не сприяє і цілком ймовірно, що ця підготовка була посунута і погодними умовами також. Оскільки, щоб підготувати ракетоносії, спорядити і вивести в море потрібна відповідна погода", — продовжила Гуменюк.
Масовані обстріли України: остання інформація
З жовтня рашисти здійснили більше десяти масштабних атак. Їх основною ціллю залишаються об'єкти енергетичної інфраструктури.
Остання атака була 31 грудня напередодні Нового року. Рашисти випустили понад 20 ракет, 12 з яких вдалося збити.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупантам доведеться зменшити масштаби і частоту терористичних ударів по Україні. На це вказує виснаження запасів російських ракет.
В ГУР попередили про можливу зміну тактики обстрілів. Як заявив представник розвідки Вадим Скібіцький: "Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, Х-22 і С-300 — особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе".