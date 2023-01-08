Поточних запасів іранських дронів Росії вистачить хіба що на кілька ударів по Україні.

Виснаження Москвою запасів високоточних ракет цілком може обмежити масштаби і частоту завдання по Україні масованих ударів.

Як відзначає Інститут вивчення війни, темпи виробництва нових ракет в Росії підтверджують те, що Путін не зміг "мобілізувати" економіку країни, очевидно, боячись, що введені обмеження разом із західними санкціями похитнуть його режим.

Експерти цитують міністра оборони Олексія Резнікова, який раніше стверджував, що у РФ залишилося всього 90 іранських безпілотників. Цього вистачить хіба що на кілька ударів по Україні, підкреслює Інститут вивчення війни.

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Запаси ракет і дронів Росії - актуальні дані від Міноборони України

У Російської Федерації значно знизилися запаси ракет з 24 лютого 2022 року. Що стосується іранських дронів-камікадзе, то їх у Кремля залишилося всього 12%.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, наразі у Москви залишилося всього 19% стратегічних високоточних ракет і близько 78% тактичних ракет. При цьому він вказав, що у росіян залишилося 11% "Іскандерів", 9% "Калібрів" і 16% Х-101.

Раніше глава ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що запасів ракет Росії вистачить на "два-три" удари по Україні.

Також Буданов передрік скорочення запасів артснарядів у росіян до березня.

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