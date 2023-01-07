Разом з тим, інші пропагандисти продовжили поширювати наратив про те, що Путін є захисником релігійних цінностей і моралі.

Російського президента Володимира Путіна піддали критиці свої ж пропагандисти після оголошення так званого "різдвяного перемир'я". До прихованої критики приєднався навіть ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.

Як відзначає Інститут вивчення війни, "перемир'я" було погано сприйнято російським військовим керівництвом.

"Оголошення про припинення вогню, найімовірніше, буде як і раніше викликати невралгію у тих голосів в інформаційному просторі, які історично підтримували взаємодоповнюючі відносини з Путіним", - вважають західні експерти.

Разом з тим, інші пропагандисти - включно з Дмитром Медведєвим- продовжили поширювати наратив про те, що Путін є захисником релігійних цінностей і моралі.

Путін оголосив "перемир'я" на Різдво - що відомо

Путін оголосив про "різдвяне" перемир'я після заклику глави РПЦ Кирила, який заявив, що православні повинні мати можливість ці дні провести в церкві.

"Припинення вогню" "здійснюється" в односторонньому порядку, оскільки Україна відразу ж відхилила "мирну ініціативу" держави-агресорки. Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що бачить брехню і лицемірство в ініціативі Кремля.

Намірам Путіна не повірив ні американський президент Джо Байден, ні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

В Офісі президента відповіли, що серед головних умов припинення вогню буде видворення російських військ з українських земель.

Оголосити "перемир'я" в односторонньому порядку Путіна змусив турецький глава Реджеп Таїп Ердоган.

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