За інформацією Головного управління розвідки при Міноборони України, Росія буде намагатися застосувати нові підходи до ударів по українській території. Таку інформацію в інтерв'ю "РБК-Україна" озвучив представник розвідки Вадим Скібіцький.
"Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати й високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе", - каже він.
За інформацією ГУР, зараз російські окупанти готують ракети для наступного масованого удару. Й тактика така:
"Вони (росіяни, - УНІАН.) будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах".
Скібіцький пояснив, що масований запуск дронів спрямований на те, щоб прорвати систему ППО і влучити в об'єкти. А якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту.
"Якщо дуже велика кількість безпілотників на якомусь окремому напрямку, то вони просто можуть прорвати систему ППО в тому районі. У такий спосіб вони намагаються досягти своєї цілі з ураження об'єктів", - додав представник розвідки.
Коли Росія завдасть нового удару по Україні
Раніше у ЗСУ заявили, що ніхто не знає, крім російського керівництва, чи завдасть РФ удару по Україні в переддень та на Різдво 7-го січня.
Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що наступний масований ракетний удар по Україні - 70-80 і більше ракетами - Росія може завдати не раніше 10 січня. На Різдво, 7 січня, росіяни теж можуть спробувати атакувати, але обмеженим потенціалом - 50-60 ракет.