За інформацією ГУР, зараз російські окупанти готують ракети для наступного масованого удару.

За інформацією Головного управління розвідки при Міноборони України, Росія буде намагатися застосувати нові підходи до ударів по українській території. Таку інформацію в інтерв'ю "РБК-Україна" озвучив представник розвідки Вадим Скібіцький.

"Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати й високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе", - каже він.

За інформацією ГУР, зараз російські окупанти готують ракети для наступного масованого удару. Й тактика така:

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"Вони (росіяни, - УНІАН.) будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах".

Скібіцький пояснив, що масований запуск дронів спрямований на те, щоб прорвати систему ППО і влучити в об'єкти. А якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту.

"Якщо дуже велика кількість безпілотників на якомусь окремому напрямку, то вони просто можуть прорвати систему ППО в тому районі. У такий спосіб вони намагаються досягти своєї цілі з ураження об'єктів", - додав представник розвідки.

Коли Росія завдасть нового удару по Україні

Раніше у ЗСУ заявили, що ніхто не знає, крім російського керівництва, чи завдасть РФ удару по Україні в переддень та на Різдво 7-го січня.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що наступний масований ракетний удар по Україні - 70-80 і більше ракетами - Росія може завдати не раніше 10 січня. На Різдво, 7 січня, росіяни теж можуть спробувати атакувати, але обмеженим потенціалом - 50-60 ракет.

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