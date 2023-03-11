14 лютого стало відомо, що Норвегія пожертвує 8 основних бойових танків Leopard 2 і до 4 танків спеціального призначення для України.

Королівство Норвегія найближчим часом передасть Україні перші бойові танки.

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, очільник оборонного відомства Олексій Резніков 10 березня у Києві провів зустріч з міністром оборони Королівства Норвегія Бйорном Арільдом Грамом.

"Норвегія приєдналася до широкої міжнародної "танкової коаліції" для того, щоб допомогти Україні з основним бойовим танком. Вже триває підготовка особового складу і найближчим часом перші танки будуть в Україні. Також допомагаємо із посиленням ППО. Ми передали комплекси короткої дальності "Містраль" і зробили внесок у роботу по системі середньої дальності NASAMS. Продовжимо далі бути разом з Україною і підтримувати вас на вашому шляху", - запевнив Бйорн Арільд Грам.

Відео дня

Також норвезький міністр повідомив про ухвалення рішення виділяти 7,5 млрд доларів на допомогу Україні протягом наступних пʼяти років. Відповідну програму подано на затвердження парламенту. Він оголосив про те, що Норвегія планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Західні танки для України

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого стало відомо, що Норвегія пожертвує вісім основних бойових танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення для України.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Також очікується формування шести-семи батальйонів, на озброєнні яких будуть танки Leopard 1.

Вас також можуть зацікавити новини: