Виконувач обов’язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен перевірив, як йде підготовка до передачі цих танків Україні.

В Міністерстві оборони Данії назвали орієнтовні терміни поставки Україні танків Leopard 1.

Виконувач обов’язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен відвідав німецьке підприємство FFG, де ремонтують ці танки для послідуючої передачі ЗСУ, передає Європейська правда.

"Я побував там і побачив, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, і ми зможемо відправити їх якнайшвидше", - заявив він за підсумками візиту.

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"Пишаюся, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу важливою пожертвою. Ми сподіваємося, що зможемо доставити перші танки Україні навесні", – уточнив Поульсен.

Поставка танків Leopard 1 Україні

В лютому Данія разом з Нідерландами і Німеччиною почала програму з відновлення танків Leopard 1. Передбачається, що в рамках цієї програми Україні будуть передані 80 танків у найкоротші терміни. Також будуть поставлені запчастини та боєприпаси до танків.

14 лютого після засідання "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

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