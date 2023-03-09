Українські танкісти вже завершили навчання на них.

Польща передала Україні ще 10 німецьких танків Leopard 2A4.

Віце-прем'єр, глава міністерства національної оборони Маріуш Блащак розповів журналістам, що українські танкісти завершили навчання, пише RMF24. "Ми передали Україні ще 10 танків Leopard 2A4. Також завершено процес навчання українських танкістів на цих танках. Нам вдалося зібрати цілий батальйон Leopard 2A4. Таким чином, у складі міжнародної коаліції ми підтримуємо Україну", - сказав він.

За словами Блащака, у складі танкового батальйону також 8 танків з Канади, 8 з Норвегії і 6 з Іспанії. "Шість точно. Я розмовляв з Міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес - може бути, ще 4 танки", - повідомив він, зазначивши ,що танки прибудуть в Україну в дуже короткі терміни.

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Зараз Польща почала організовувати хаб з обслуговування та ремонту танків, які прибудуть в Україну. "Запчастини для цих танків - проблема. 20 років тому виробництво цих деталей було припинено, але ми готові відновити його, звичайно, у співпраці з німцями", - додав Блащак.

Також він зазначив, що українські військовослужбовці, які завершили навчання за поводженням з Leopard, мають високу мотивацію. "Вони приєдналися до української армії в 2014 році, після того, як Росія напала на Україну. Це високомотивовані солдати, які прибули до Польщі практично з лінії фронту, солдати, які за короткий час придбали потрібні навички", - сказав віце-прем'єр.

За його словами, українських військових навчали польські інструктори з 10-ї бронекавалерійської бригади, а також інструктори з Канади та Норвегії.

Leopard для ВСУ

Нагадаємо, що на початку року польський президент Анджей Дуда першим погодився передати українській армії роту танків Leopard 2.

Наприкінці січня Німеччина погодилася поставити Україні танки Leopard 2 і дозволила іншим країнам їх реекспорт.

Перші танки Leopard від Польщі прибули в Україну в річницю повномасштабної війни.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у ЗСУ хочуть сформувати як мінімум два танкових батальйони з Leopard 2 на озброєнні.

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