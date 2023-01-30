Голова Міноборони країни наголосив, що Норвегія хоче відправити Україні танки якнайшвидше.

Норвегія хоче доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня.

Про це заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє France 24. За його словами, питання кількості техніки ще обговорюється.

Грам наголосив, що Норвегія хоче відправити Україні танки якнайшвидше. Всього вона має 36 Leopard 2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.

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"Ми ще не визначилися з кількістю", - сказав міністр.

Танки для України

Як раніше повідомляв УНІАН, Велика Британія хоче передати Україні танки Challenger 2 до літа.

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков Україна очікує, що обіцяні західні танки з'являться на полі бою вже в березні.

Німеччина збирається поставити Україні бойові танки Leopard 2 до кінця березня, тоді як Польща обіцяє надати їх вже за кілька тижнів - після закінчення курсів підготовки екіпажів до них.

Найдовше треба чекати американські Abrams. Обіцяний 31 танк надійде через кілька місяців.

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