Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити українських воїнів-зенітників на навчання в Норвегію.
Про це заявив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Тelegram-каналі відомства.
"Дякую урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем NASAMS для оборони повітряного простору України", - наголосив він.
За його словами, завдяки підтримці партнерів було врятовано багато життів та збережено об'єкти критичної інфраструктури.
"Зенітний ракетний комплекс NASAMS, опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність в Україні. Завдяки потужній підтримці партнерів, врятовано чимало життів українців, збережено об’єкти критичної інфраструктури держави", - йдеться у дописі.
NASAMS для України
Як відомо, перші взводи передових ЗРК NASAMS від США та Норвегії Україна отримала ще у листопаді 2022 року. Тоді Росія тільки почала тероризувати міста та критичну інфраструктуру ракетними атаками.
Як раніше повідомляв УНІАН, Норвегія у співпраці з США надасть Україні дві вогневі установки протиповітряної оборони NASAMS. Також ця країна проведе навчання з обслуговування та експлуатації системи.
За словами спікера ВПС ЗСУ Юрія Ігната, NASAMS збивають 100% крилатих ракет ворога.