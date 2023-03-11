Вони будуть опановувати системи NASAMS.

Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити українських воїнів-зенітників на навчання в Норвегію.

Про це заявив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Тelegram-каналі відомства.

"Дякую урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем NASAMS для оборони повітряного простору України", - наголосив він.

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За його словами, завдяки підтримці партнерів було врятовано багато життів та збережено об'єкти критичної інфраструктури.

"Зенітний ракетний комплекс NASAMS, опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність в Україні. Завдяки потужній підтримці партнерів, врятовано чимало життів українців, збережено об’єкти критичної інфраструктури держави", - йдеться у дописі.

NASAMS для України

Як відомо, перші взводи передових ЗРК NASAMS від США та Норвегії Україна отримала ще у листопаді 2022 року. Тоді Росія тільки почала тероризувати міста та критичну інфраструктуру ракетними атаками.

Як раніше повідомляв УНІАН, Норвегія у співпраці з США надасть Україні дві вогневі установки протиповітряної оборони NASAMS. Також ця країна проведе навчання з обслуговування та експлуатації системи.

За словами спікера ВПС ЗСУ Юрія Ігната, NASAMS збивають 100% крилатих ракет ворога.

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