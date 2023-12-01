Швидкому просуванню завадило те, що Україна не отримала усієї потрібної зброї.

Війна в Україні з російськими окупантами вийшла на новий етап. Попереду у Збройних сил України складні зимові бої.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому — це нова фаза війни", — сказав в інтерв’ю AP президент України Володимир Зеленський.

За його словами, він задоволений результатами контрнаступу хоча б тому, що ЗСУ не відступають, воюючи з другою найкращою армією світу.

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"Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу занадто скаржитися", — зауважив очільник держави.

Зеленський визнав, що українська влада очікувала швидших результатів від літнього контрнаступу Сил оборони, однак цього не вдалось досягти. Він пояснив, що Україна не отримала усієї потрібної зброї, і це завадило швидкому просуванню.

"Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здаватися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що наше", — наголосив президент.

Водночас він додає, що деякі успіхи все ж були досягнуті. Українським військам вдалося поступово просунутись попри те, що окупанти — краще озброєні та укріплені. Атаки по Чорноморському флоту РФ також дали свої результати.

Зеленський наразі зосередився на нарощуванні виробництва зброї в Україні, на що виділяється значна частина держбюджету. Однак поки що потужностей недостатньо, щоб переломити хід війни. Виходом можуть стати вигідні кредити та контракти для виробництва зброї від західних союзників.

Війна в Україні - виробництво зброї

У Міноборони заявляли, що у 2024 році Україна в рази збільшить виробництво ракет та військової техніки.

На початку листопада стало відомо, що в Україні планують наростити власне виробництво патронів. Крім того, Україна налагодила серійне виробництво аналога "шахеда".

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