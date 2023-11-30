Головна увага буде присвячена виробництву засобів протиповітряної оборони.

У 2024 році Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону. Головна увага буде присвячена виробництву засобів протиповітряної оборони – "від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал")".

"Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", – наголосив Гаврилюк.

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Зазначається, що розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України.

Виробництво зброї в Україні

У листопаді 2023 року повідомлялося, що Україна створила дрон Backfire, стійкий до засобів радіоелектронної боротьби РФ. Цей БпЛА уже демонструє хороші результати на фронті. За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій.

Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні зʼявиться "Армія роботів" та "Армія РЕБ" (радіоелектронної боротьби). Глава Мінцифри наголосив, що важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

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