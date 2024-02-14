Нові призначення: хто є хто у керівництві ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів великі кадрові ротації в ЗСУ. Зокрема, окрім головнокомандувача, призначив нових командувачів Сухопутних військ, Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ (ДШВ) та Сил територіальної оборони (ТрО). УНІАН поцікавився, хто усі ці люди.

Після звільнення Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного новим Головкомом був призначений не надто відомий широкому загалу генерал-полковник Олександр Сирський. Підлеглі відзначають бойовий досвід нового Головкома, знання театру бойових дій, математичний склад розуму.

На російсько-українській війні він з 2014 року. Був начальником штабу АТО та одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року (зокрема, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджав до самого міста) та згодом координував вихід звідти українських військових (Саме сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого). Після цього був нагороджений тодішнім президентом України Петром Порошенко Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню. В 2022 році став повним кавалером Ордена Богдана Хмельницького.

З моменту повномасштабного російського вторгнення Сирський відповідав за оборону Києва. Зокрема, сприяв виводу авіації з баз на Київщині, створив навколо столиці два кільця оборони, переніс ключові командні пункти "в поле"… Втримавши Київ, отримав звання Герой України.

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Також Сирський брав участь в наступальній операції на Харківщині, відповідав за оборону Бахмута, та відповідав за ділянку фронту біля Куп’янська та Лиману. При цьому, генерал-полковник не гребує безпосередньо відвідувати "гарячі" точки. Зокрема, на Куп’янському напрямку він побував на початку лютого, буквально напередодні призначення Головкомом.

Нова команда Головнокомандувача теж не відома широкій громадськості. Відгуки про новопризначених командирів різні.

Анатолій Баргилевич - новий керівник генерального штабу. Каже, що про військову службу мріяв з дитинства. В 2014-му війну зустрів в якості начальника управління оперативної підготовки Головного оперативного управління Генштабу. В 2016 році на посаді заступника командувача Сухопутними військами зайнявся розвитком територіальної оборони.

У 2021 році заявляв, що вважає: тероборона не отримає статус окремого роду військ. Він пояснював, що такий статус має на увазі певний функціонал та задачі, крім того, система управління і зв’язку тероборони не може розглядатись поза системою управління ЗСУ.

Був поруч з новим Головкомом як під час оборони Києва, так і ОСУВ "Хортиця", де займав посаду начальника штабу.

"Пліч-о-пліч ми воювали на Київщині та спільно продовжили захищати країну на сході. Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги! Честь", – привітав у Телеграмі призначення Баргилевича на посаду сам Олександр Сирський.

Михайло Драпатий - заступник начальника Генштабу бригадний генерал Збройних сил України. Буде відповідати за бойову підготовку. Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019 рр.). На початку агресії РФ проти України, в 2014 році, мав звання майора. Драпатому вдалося вийти з так званого "ізваринського котла" з мінімальними втратами. Повний кавалер ордену Богдана Хмельницького.

Заслуги Драпатого були оцінені навіть ворогами: слідчий комітет РФ порушив проти нього кримінальну справу.

На передовій бійці бачили його навіть після отримання генеральських погонів. Тому, за словами військовослужбовців, Драпатий – бойовий генерал в найкращому розумінні цього слова.

Іншим заступником начальника Генштабу став герой України Вадим Сухаревський на псевдо "Борсук". На посаді він буде зокрема опікуватися новим родом військ – Силами безпілотних систем. З лютого по жовтень 2004 року 19-річний Сухаревський у складі 6-ї окремої механізованої бригади брав участь у Миротворчій місії в Іраку. Став учасником першого бою українського миротворчого контингенту – проти бойовиків "Армії Магді" за місто Ель-Кут. Рота Сухаревського втратила одного бійця убитим і п’ятьох пораненими. Противник зазнав великих втрат.

"Коли служив в Іраку, мене дуже дратувало, що більшість наших командирів були абсолютно не здатні приймати рішення. Вони боялись тоді, часто бояться і зараз, і чекають, що за них хтось його прийме... І я зарікся, що якщо я стану офіцером, то буду належати до тієї категорії військових, що за будь-яких умов, незважаючи на кар’єру і зірки на погонах, не бояться ухвалювати рішення і відстоювати його", – зазначив Сухаревський в одному з інтерв’ю.

На російсько-українській війні з 2014 року. Сухаревський був першим, хто, попри пряму заборону на відкриття вогню, врятував українських спецпризначенців у 2014 році під Слов’янськом, відкривши вогонь з БТР по ворогу. Росіянами і "ополчєнцами" на той момент командував відомий нині російський в’язень Ігор Гіркін (Стрєлков).

У 2016 році Сухаревський воював на маріупольському напрямку. В одному з інтерв’ю зазначав, що тривалий час особисто проводив співбесіди претендентів до очолюваного ним 503 батальйону морської піхоти. У березні 2022 року очолив 59-ту бригаду, яка звільняла Херсон, а після була перекинута під Авдіївку.

Герой України. Кавалер ордену Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступеня.

Ще один заступник керівника Генштабу - Андрій Лебеденко відповідатиме за інновації та технологічний компонент в армії, тобто зокрема розвиток систем РЕБ. Обидва призначення, за словами військових, зі знаком плюс.

Бригадний генерал Олексій Шевченко у генеральному штабі відповідатиме за логістику. До цього працював на тилових посадах, зокрема, був керівником Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова. Перед тим очолював військову академію в Одесі, а ще раніше працював заступником начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

Кавалер ордену Богдана Хмельницького III ступеня. Джерела УНІАН у силових структурах зазначають, що Шевченко хоча і не логіст, проте може сприяти у перемовинах з "отриманням необхідного для військових".

Бригадний генерал Володимир Горбатюк навчався у США. Є одним з фахівців у застосуванні автоматизованих систем управління боєм. Перший суттєвий крок у кар’єрі Горбатюка стався у 2014 році. На той час майор Горбатюк очолив український підрозділ, що виконував завдання з підтримання миру та безпеки в Косовому. У 2015 році прийняв командування 54-ою окремою механізованою бригадою, яка пізніше отримає почесну назву на честь Івана Мазепи. Того ж року Горбатюка був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Згодом він став першим заступником командувача військ оперативного командування "Захід". Рік тому його кандидатура розглядалася на посаду керівника Запорізької обласної військової адміністрації.

З цікавого: у 2017 році запропонував в день Збройних сил 6 грудня започаткувати флеш-моб "Дякую за службу".

Генерал-лейтенант, Герой України Юрій Содоль - новий командувач ООС - народився у родині військових, за час служби змінив низку родів військ: в 2003-му почав службу артилеристом, продовжив десантником (і в 2015-му перейшов в командування ДШВ) і зрештою став морським піхотинцем. З 2018 року – перший командувач морської піхоти.

"За цим командиром я - хоч на край землі", - розповів в одному з інтерв’ю нинішній заступник начальника Генштабу легендарний Вадим Сухаревський.

Олександр Павлюк зайняв місце Олександра Сирського у сухопутних військах. У 1991 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище. На російсько-українській війні ще з 2014 року. Бригада під його командуванням брала участь в боях за звільнення Слов'янська, Красного Лиману, Краматорська, Лисичанська та інших міст Донецької та Луганської областей.

У липні 2021 року призначений командувачем Операції об’єднаних сил. На початку повномасштабного вторгнення був знятий з посади та призначений головою Київської обласної військової адміністрації саме в той час, коли війська окупантів намагалися оточити столицю. На посаді йому вдалося організувати ефективну взаємодію між військовими та цивільними, що вплинуло на результат оборони Київщини.

14 лютого 2023 року рішенням Кабінету міністрів України призначений першим заступником міністра оборони України. На цій посаді, зокрема опікувався питанням постачання в Україну F-16.

Зміни відбулися і у керівництві десантно-штурмових військ. Новим командувачем став бригадний генерал Ігор Скибюк. Починав службу наприкінці 90-х у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Війну зустрічав вже в якості її командира. Цю бригаду називають "пожежною командою", яка закривала найважчі ділянки фронту. В 2014-му році десантники взяли участь у першому бою на Донбасі та билися за Луганський та Донецький аеропорти, в Авдіївській промзоні. Після повномасштабного вторгнення Росії бригада воювала на Херсонському напрямку. Згодом взяла участь у контрнаступі на Харківщині. За Харківський контрнаступ Скибюк отримав звання Герой України. Підлеглі вважають його нове призначення вдалим та зазначають, що Скибюк "вміє ефективно використовувати десантно-штурмові війська та береже людей".

Новий Командувач сил територіальної оборони Ігор Плахута - неоднозначне поповнення команди Сирського. У 2005-2008 роках служив командиром Окремої президентської бригади. У 2009 році - командир 169-го навчального центру. Під час Євромайдану у 2013-2014 рр обіймав посаду начальника управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС України. Проте не є фігурантом кримінальних проваджень щодо розгону Майдану.

Військовослужбовець Максим Громов зазначає, що "перетинався з Плахутою на війні та має тільки позитивний досвід". Зазначає, що він є суворим, але людиною діла: "Спілкується виключно українською, дуже простий і доступний в спілкуванні. Був заступником КСД в ССО, в якому починав службу в ЗСУ Да Вінчі, ввесь ДУК і купа правих і двіжових. Ніхто не мав до нього запитань, бо нормально працював, і далі по сухопутці все також було нормально!".

Після Майдану Плахута став заступником начальника Інституту УДО України. Очікується, що з його призначенням продовжиться процес "вливання" бригад ТРО до Збройних сил.

Та врешті, наскільки всі ці призначення ефективні, покаже поле бою.

Ярослав Конощук