За його словами, очікується вбивства ще кількох командирів "ПВК".

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин сам підписав ордер на своє вбивство і знищення свого угруповання, коли почав бунт.

"Вагнер" перестав існувати в червні 2023 року. Зараз - проходить знищення структури в повному обсязі, тому що крім Пригожина, Уткіна і Чекалова буде убита безсумнівно ще низка командирів, які були так чи інакше близькі до керівництва", - заявити радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Freeдом.

За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну на цьому етапі війни не потрібні професійні військові, а підійдуть абсолютно непотрібні мобілізовані ресурси.

"Путіну не потрібні штурмові загони з професійною підготовкою і вишколом військовослужбовців. Це дорого. Йому на цьому етапі війни потрібні абсолютно даремні, малопідготовлені, в яких не вкладала Росія грошей, мобілізовані ресурси, але у великій кількості. Десятки тисяч людей, яких можна посадити в перший, другий, третій, щоб їх там вбивали, але у тебе має бути точна така ж кількість, щоб туди підвозити", - пояснив Подоляк.

Чиновник додав, що головне завдання зараз російського лідера - це висидіти, додепресувати міжнародне співтовариство і воно втомилося від війни в Україні.

"Для того, щоб цю ідею реалізувати йому немає необхідності йти вперед. Він не буде сьогодні робити якихось істотних наступальних дій. Він буде сидіти в тих ешелонах, поки він там зможе сидіти. Для цього, ще раз підкреслюю, йому потрібні малопідготовлені, але у великій кількості мобілізовані з малозабезпечених регіонів Росії. Десятки тисяч людей, яких не шкода, щоб ми їх знищили. На жаль, нам доведеться ось це все знищувати", - зазначив він.

Смерть Пригожина - що відомо

23 серпня під російським містом Твер розбився літак, на борту якого перебував Євген Пригожин, а також інші топ-офіцери "Вагнера".

Як повідомляв УНІАН, до загибелі Пригожина може бути причетний генерал-майор ГРУ РФ Андрій Авер'янов, який фігурував у гучних політичних отруєннях та інших вбивствах.

Відомо, що остання зустріч загиблого ватажка "Вагнера" і Путіна була напруженою - Пригожин був розлючений.

Спеціаліст компанії Джет Флайт Сервіс, яка довгі роки обслуговувала літак ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина, спрогнозував, що стало причиною авіакатастрофи.

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