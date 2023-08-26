Перед аудієнцією ватажок "Вагнера" перебував у відмінному настрої, але розмова пішла не за його планом.

Остання відома зустріч загиблого ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина та російського диктатора Володимира Путіна була напруженою. Лідер бойовиків був розлюченим.

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ з посиланням на інформоване джерело, ця зустріч відбулася через кілька днів після заколоту. Джет МНТ Аеро забрав очільника ПВК "Вагнер" у Білорусі та доставив до Санкт-Петербурга. 29 червня борт доставив пасажира до Москви.

"Євген Пригожин летів у гордій самоті і перебував у відмінному настрої: слухав музику, жартував з екіпажем. Командири ПВК Вагнер добиралися на аудієнцію з Путіним звичайними рейсами та на машинах. Цього ж дня всі разом вилетіли тим самим бортом Пригожина, що зазнав аварії, до Санкт-Петербурга", - каже джерело.

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Про зміст розмови Пригожина та Путіна залишається тільки здогадуватися, але члени екіпажу пригадують, що після зустрічі ватажок "Вагнера" не тямив себе від люті.

"Глава найманців після зустрічі з Путіним не тямив себе від злості і люті, сварив усіх, хто його супроводжував. Весь час польоту він не замовк і кричав, лаючи пасажирів на підвищених тонах", - пише проект.

Загибель Пригожина

23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин, а також інші топ-офіцери "Вагнера".

Наступного дня розвідка США підтвердила, що очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі. На борту могла бути бомба.

Як зазначають аналітики ISW, приватна військова компанія "Вагнер" більше не існуватиме як квазінезалежна структура після майже достовірного вбивства її ватажка Євгена Пригожина, засновника Дмитра Уткіна та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова.

До загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина може бути причетний генерал-майор Головного розвідувального управління РФ Андрій Авер’янов. Цей розвідник раніше фігурував у гучних політичних отруєннях.

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