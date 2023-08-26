Джерела у розвідках кажуть, що його прізвище фігурувало у контексті загибелі ватажка "Вагнера".

До загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина може бути причетний генерал-майор Головного розвідувального управління РФ Андрій Авер’янов. Цей розвідник раніше фігурував у гучних політичних отруєннях.

Як повідомляє британський портал i з посиланням на джерела в розвідці Великої Британії та України, ім'я Авер’янова згадувалося в контексті авіакатастрофи. Крім того, цей ГРУшник "затаїв давню образу" на Пригожина, а зараз він може взяти на себе управління операціями "вагнерівців" в Африці.

Джерело видання, яке раніше працювало в російській розвідці, зазначило, що Авер’янов "курував проведену операцію" і також відповідав за заміну бойовиків Вагнера в Африці на 20 тисяч російських військових.

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Джерело в українській розвідці стверджує, що СБУ вважає Авер’янова причетним до авіакатастрофи, внаслідок якої загинув Пригожин. Втім, офіційно у цьому можуть звинуватити пілота приватних джетів, аби приховати зв’язок із Кремлем.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв звернув увагу на те, що Авер'янов стояв поруч з Путіним під час зустрічі з африканськими лідерами на початку серпня. Диктатор представив його як "людину, яка відповідатиме за безпеку на вашому континенті". Втім, Грозєв нагадав, що Авер’янов десятиліттями відповідав у ГРУ за "замахи на конкурентів, незгодних і "зрадників".

Журналісти-розслідувачі заявляють, що Авер’янов очолює військову частину ГРУ 29155, яка несе відповідальність за підрив складів боєприпасів у чеському селищі Врбетіце, отруєння Сергія Скрипаля та інші гучні закордонні операції спецслужб РФ.

Загибель Пригожина

Нагадаємо, що 23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин, а також інші топ-офіцери "Вагнера".

Наступного дня розвідка США підтвердила, що очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі. На борту могла бути бомба.

Як зазначають аналітики ISW, приватна військова компанія "Вагнер" більше не існуватиме як квазінезалежна структура після майже достовірного вбивства її ватажка Євгена Пригожина, засновника Дмитра Уткіна та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова.

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