Відновлення "Вагнера" як квазінезалежної організації під керівництвом нового лояльного до Кремля командира можливе, але малоймовірне.

Приватна військова компанія "Вагнер" більше не існуватиме як квазінезалежна структура після майже достовірного вбивства її ватажка Євгена Пригожина, засновника Дмитра Уткіна та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Смерть центрального керівництва ПВК "Вагнера" підриває її здатність переломити наслідки кампанії Кремля і Міністерства оборони РФ, спрямованої на ослаблення, підпорядкування і знищення організації після збройного заколоту 24 червня", - пишуть аналітики.

Наразі міноборони Росії створило приватні військові компанії, які вербують нинішніх і колишніх членів "Вагнера", щоб взяти на себе контроль над операціями "Вагнера" за кордоном. За даними російських джерел, Кремль відмовився платити білоруському уряду за розгортання "Вагнера" в Білорусі, а фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат, що змусило бійців "Вагнера" піти у відставку.

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"Вагнер" продовжує згортати табори в Білорусі. Супутникові знімки від 1 і 23 серпня свідчать про демонтування майже третини наметів в Целі та Осиповичах. 23 серпня український центр опору повідомив, що невстановлена кількість бійців "Вагнера" в таборах у Білорусі почала підготовку до повернення в Росію.

"Це дозволяє припустити, що спроби послабити ПВК могли призвести до помітної втечі особового складу "Вагнера" з контингенту в Білорусі", – відзначає ISW.

"Ліквідація центрального керівництва, ймовірно, поклала край будь-яким засобам, що залишилися у "Вагнера" для того, щоб діяти незалежно від російського Міністерства оборони. Залишається незрозумілим, має намір Кремль повністю розпустити "Вагнера", відновити його як набагато меншу організацію чи повністю підпорядкувати Міноборони. Відновлення "Вагнера" як квазінезалежної організації під керівництвом нового лояльного до Кремля командира можливе, але малоймовірне", - додають аналітики.

Ліквідація ватажків "Вагнера"

Ввечері 23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин. Через добу після аварії подію прокоментував російський диктатор Володимир Путін. Він відбувся формальними фразами, зокрема, висловив співчуття рідним жертв і навіть зробив комплімент Пригожину - назвав його "талановитим бізнесменом".

Про загибель Пригожина є кілька версій. Згідно з однією з них, борт збила Російська ППО. Крім того, одне неназване джерело вважає, що борт міг збити російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Розвідка США підтвердила, що очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі. На борту могла бути бомба.

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