Чоловік проаналізував відеоролики падіння літака та помітив цікаві деталі.

Фахівець компанії Джет Флайт Сервіс, яка довгі роки обслуговувала літак ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина, спрогнозував, що стало причиною авіакатастрофи.

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ, на основі відео падіння борту, фахівець, який знає цей літак, як свої п'ять пальців, дійшов висновку, що руйнація відбулася не від вибуху, а від перевантажень. Тобто вибух на борту, зважаючи на все, був не дуже сильний. Але його наслідки призвели до того, що літак спочатку різко пішов вгору, а потім у спис. Від навантажень сталися руйнування.

"З упевненістю можу сказати, що літак був у гарному технічному стані. Щоб були якісь зауваження, які б затягувалися - ні, не було. Літак був справним. Щодо викладеної у ЗМІ інформації про те, що окремо знайшли крило: теоретично це могло статися при перевищенні допустимого перевантаження. Система більш ніж надійна. Є впевненість, що літаковим обладнанням неможливо було змінити ситуацію", - сказав представник компанії.

Авіакатастрофа літака Пригожина

Нагадаємо, що 23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин, а також інші топ-офіцери "Вагнера".

Як з'ясували ЗМІ, до загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина може бути причетний генерал-майор Головного розвідувального управління РФ Андрій Авер'янов. Цей розвідник раніше фігурував у гучних політичних отруєннях.

Остання відома зустріч загиблого ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина і російського диктатора Володимира Путіна була напруженою. Лідер бойовиків був розлючений.

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