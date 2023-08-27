Фахівець компанії Джет Флайт Сервіс, яка довгі роки обслуговувала літак ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина, спрогнозував, що стало причиною авіакатастрофи.
Як повідомляє ВЧК-ОГПУ, на основі відео падіння борту, фахівець, який знає цей літак, як свої п'ять пальців, дійшов висновку, що руйнація відбулася не від вибуху, а від перевантажень. Тобто вибух на борту, зважаючи на все, був не дуже сильний. Але його наслідки призвели до того, що літак спочатку різко пішов вгору, а потім у спис. Від навантажень сталися руйнування.
"З упевненістю можу сказати, що літак був у гарному технічному стані. Щоб були якісь зауваження, які б затягувалися - ні, не було. Літак був справним. Щодо викладеної у ЗМІ інформації про те, що окремо знайшли крило: теоретично це могло статися при перевищенні допустимого перевантаження. Система більш ніж надійна. Є впевненість, що літаковим обладнанням неможливо було змінити ситуацію", - сказав представник компанії.
Авіакатастрофа літака Пригожина
Нагадаємо, що 23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин, а також інші топ-офіцери "Вагнера".
Як з'ясували ЗМІ, до загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина може бути причетний генерал-майор Головного розвідувального управління РФ Андрій Авер'янов. Цей розвідник раніше фігурував у гучних політичних отруєннях.
Остання відома зустріч загиблого ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина і російського диктатора Володимира Путіна була напруженою. Лідер бойовиків був розлючений.