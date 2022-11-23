Це стало однією з причин, по якій Україні вдалося відбити вторгнення, вважає глава військового комітету.

У Північноатлантичному альянсі заявили, що Збройні Сили України вміло використовують нові технології у війні.

Глава військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що технології змінять баланс в сучасних конфліктах - і світ демонструє це в режимі реального часу, пише CBC.

"Однією з причин того, що Збройним силам України вдалося відбити російське вторгнення, є їх вміле використання нових технологій. І ми всі стали свідками вирішальної ролі технологічних компаній, що підтримують Україну. Допомога прийшла як від власного добре розвиненого технологічного сектора України, так і від великих і дрібних міжнародних гравців", - сказав Бауер.

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"Кілька місяців тому, коли ми думали про такі компанії, як Microsoft або Starlink, ми думали про ноутбуки або супутники. Тепер ми думаємо про них як про компанії, які допомагають виграти війну", - зазначив адмірал.

Використання нових технології у війні

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink.

Збройні Сили України використовують Starlink на передовій. Комплекси дають можливість мати доступ до Інтернету в будь-яких умовах і в найвіддаленіших регіонах.

Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ погрожували, що супутники США, задіяні у війні, можуть стати "законними цілями" для російської армії.

Нагадаємо, що компанія Microsoft пообіцяла надати Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.

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