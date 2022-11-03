З початку повномасштабної війни сумарна допомога Україні від Microsoft становить понад 400 млн доларів.

Компанія Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року, і надасть технологічну допомогу на 100 млн доларів.

Як повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України, про це заявив віце-президент компанії Бред Сміт під час зустрічі з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. У відомстві також додали, що з початку повномасштабної війни, які розв'язала Росія, сумарна допомога Україні від Microsoft становить понад 400 млн доларів.

Зазначається, що технічна допомога дасть змогу державним установам, критичній інфраструктурі та іншим секторам в Україні продовжувати безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.

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"Microsoft вже надала безоплатні хмарні сервіси до кінця 2022 року і продовжила термін до 2023 року. Також оголосила про нову технологічну допомогу, яка дасть змогу оцифрувати якомога більше державних відомств, зокрема підтримати реформу Державної служби статистики. Тож можу сказати, що Microsoft вже стали частиною революційних змін в Україні", — зазначив Федоров.

Крім надання можливості користуватися Microsoft Cloud, компанія продовжує підтримувати країну у сфері критично важливої кібербезпеки: підтримувати некомерційні та гуманітарні організації; надає дані та підтримує міжнародні організації, які допомагають Україні та розглядають воєнні злочини проти цивільного населення тощо.

"Microsoft підтримував і продовжує підтримувати Україну. Це стосується як фінансових інвестицій, так і технологічної допомоги. Ми готові підтримати українські інновації та проекти. Тож плануємо й надалі укріплювати й розширювати нашу співпрацю", - заявив Сміт.

Допомога Microsoft та позиція компанії щодо війни РФ проти України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня працівники Microsoft закликали керівництво повністю припинити роботу в Росії.

У травні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що український уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів Росії. У червні ЗМІ повідомляли, що Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії, але повністю з ринку не йде.

Довідка УНІАН. Microsoft Corporation — багатонаціональна з американським корінням корпорація комп'ютерних технологій. Має 124 тис. працівників у 102 країнах.

Microsoft є найбільшою у світі компанією-виробником програмного забезпечення. Головний офіс розташований у корпоративному кампусі в Редмонді (США).

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