Американський мільярдер неодноразово заявляв, що Росія намагається зламати Starlink.

Російське МЗС погрожує, що комерційні супутники США, задіяні у російсько-українській війні, можуть стати "законними цілями" для РФ.

Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов.

"Квазіцивільна" інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь", - заявив він.

Далі в МЗС Лаврова продовжили маніпуляцію з надання Заходом допомоги Україні шантажем благополуччя в країнах, що розвиваються.

"У результаті дій Заходу невиправданим ризикам піддаються стійкість мирної космічної діяльності, а також численні соціально-економічні процеси на землі, від яких залежить добробут людей, в першу чергу в країнах, що розвиваються", - сказав Воронцов.

Термінали Starlink на війні в Україні

Наразі ЗСУ використовують термінали супутникового зв'язку на передовій. Останнім часом військові підтверджували регулярні збої в роботі мережі. Маск, за даними ЗМІ, заборонив використовувати Starlink під час деокупації Криму.

У вересні SpaceX звернулася до Пентагону з проханням профінансувати майбутню роботу терміналів в Україні. Сам мільярдер, пояснюючи це звернення, зазначив, що йому доводиться витрачати гроші не тільки на забезпечення безперебійного зв'язку, а й на кіберзахист від російських хакерів, які постійно намагаються зламати систему.

Раніше Ілон Маск зізнавався, що дуже боїться ескалації конфлікту, що може спричинити застосування Росією ядерної зброї та початок Третьої світової війни.

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