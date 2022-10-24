Захисники України також поцілили у чотири ворожі пункти управління.

Протягом доби Збройні сили України уразили 13 райони зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів та шість їхніх складів з боєприпасами.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів.

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"Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об'єкти противника.

Війна України з РФ - важливі новини

Вороги змогли взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні нашої країни. Україна пішла у контрнаступ наприкінці серпня, і наші захисники вже деокупували майже всю Харківську область.

24 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що у Луганській області було звільнено ще три населених пункти, а в Донецькій - один.

За даними Генштабу, упродовж доби окупанти атакували наших воїнів в районах шести неселених пунктів. Атаки супротивника були відбиті.

Варто зазначити, що станом на 24 жовтня на нашій території знищили близько 67 тис. 940 окупантів та, зокрема, 2 тис. 590 ворожих танків.

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