Загроза завдання ракетних та авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі зберігається, зазначив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах шести населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар'їнка та Первомайське", - зазначили у Генштабі.

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Загалом за поточну добу окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Куп'янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області і місті Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь. Зокрема і ударними БпЛА іранського виробництва", - зауважили у Генштабі.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли: на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка; на Куп'янському та Лиманському - з танків та артилерії різних типів, в районах Берестового, Кислівки, Кам'янки, Дронівки, Зарічного, Надії та Білогорівки.

На Бахмутському - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Бахмутського, Бахмуту, Білогорівки, Веселого, Зеленопілля, Кліщіївки, Курдюмівки, Верхньокам'янського, Озарянівки, Опитного, Соледару, Спірного та Яковлівки; на Авдіївському - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Авдіївки, Бердичів, Водяного, Невельського, Красногорівки, Костянтинівки, Новомихайлівки, Мар'їнки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з танків та усього спектру артилерії, в районах Великої Новосілки, Времівки, Вугледару, Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Микільського, Ольгівського, Павлівки та Шевченка.

На Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли, зокрема в районах Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки.

"З метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях", - підкреслили у Генштабі.

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Загарбникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні України. ЗСУ пішли у контрнаступ наприкінці серпня, і вже звільнили майже всю Харківську область.

24 жовтня стало відомо, що у Донецькій області було деокуповано ще один населений пункт, а в Луганській - три.

Станом на 24 жовтня на українській землі ліквідували близько 67 тис. 940 супротивників та, зокрема, 2 тис. 590 ворожих танків.

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