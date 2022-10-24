Йдеться про Кармазинівку, М'ясожарівку, Невське та Новосадове.

Збройні сили України витіснили російських окупантів з трьох населених пунктів в Луганській області та одного - у Донецькій.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині", - повідомили у Генштабі.

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Ситуація на Луганщині

5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про початок деокупації Луганщини.

За його словами, на Луганщині найгарячішою ділянкою фронту залишається територія поблизу Сватового, яку окупанти розстрілюють реактивною артилерією.

11 жовтня Гайдай заявив, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині.

На Донецькому напрямку наразі відомо про звільнення 40 населених пунктів.

Військовий експерт Олег Жданов розповідав, як ЗСУ звільнятимуть Донецьк і як має відбуватися "зачистка" Донбасу.

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