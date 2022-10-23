Підрозділи протиповітряної оборони збили, попередньо, 12 безпілотників "Shahed-136".

Збройні сили України уразили 11 районів зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів, а також склад боєприпасів ворога.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала шість ударів.

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"Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. За сьогодні, попередньо, підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомили у Генштабі, ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс противника.

Війна РФ проти України: останні новини

Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Армія України також просунулася у Херсонській області. Станом на 21 жовтня у регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

Зранку у Генштабі повідомили, що за минулу добу українські військові ліквідували 400 окупантів. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста України, проте Збройні сили дають рашитам гідну відсіч.

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