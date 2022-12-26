За добу ворог втратив 5 танків / фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

Захисники України "дембельнули" нову партію окупантів. Додому не повернеться ще майже 600 рашистів, які прийшли на наші землі з війною.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали вже близько 102 тисяч 600 окупантів. Протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 550 осіб, повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

Окрім цього ворог втратив:

Відео дня
  • танків - 3016 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6017 (+7) од,
  • артилерійських систем - 1996 (+5) од,
  • РСЗВ - 418 (+0) од,
  • засоби ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+1),
  • крилатих ракет - 653 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12) од,
  • спеціальної техніки - 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, додали у Генштабі.

ЗСУ "дембельнули" майже 600 окупантів  / інфографіка УНІАН

Втрати та поразки РФ на війні проти Україні

У ніч на 26 грудня на російському Енгельсі сталася нова "бавовна". У районі аеродрому лунала сирена, був потужний вибух. Згодом стало відомо, що там загинули троє російських військових. Міноборони РФ вже звинуватило Україну у вибухах.

Між тим, ЗСУ відбили 16 атак окупантів на Донбасі. Захисники нашої країни дають гідну відсіч ворогу, рашисти зазнають втрат. Відомо, що у Горлівці окупанти забов'язали медиків здавати кров через нестачу донорів.

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