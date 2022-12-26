Ще 550 росіян отримали "квитки на концерт до Кобзона".

Захисники України "дембельнули" нову партію окупантів. Додому не повернеться ще майже 600 рашистів, які прийшли на наші землі з війною.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали вже близько 102 тисяч 600 окупантів. Протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 550 осіб, повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

Окрім цього ворог втратив:

Відео дня

танків - 3016 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6017 (+7) од,

артилерійських систем - 1996 (+5) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+1),

крилатих ракет - 653 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12) од,

спеціальної техніки - 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, додали у Генштабі.

Втрати та поразки РФ на війні проти Україні

У ніч на 26 грудня на російському Енгельсі сталася нова "бавовна". У районі аеродрому лунала сирена, був потужний вибух. Згодом стало відомо, що там загинули троє російських військових. Міноборони РФ вже звинуватило Україну у вибухах.

Між тим, ЗСУ відбили 16 атак окупантів на Донбасі. Захисники нашої країни дають гідну відсіч ворогу, рашисти зазнають втрат. Відомо, що у Горлівці окупанти забов'язали медиків здавати кров через нестачу донорів.

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