Захисники України "дембельнули" нову партію окупантів. Додому не повернеться ще майже 600 рашистів, які прийшли на наші землі з війною.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали вже близько 102 тисяч 600 окупантів. Протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 550 осіб, повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
Окрім цього ворог втратив:
- танків - 3016 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6017 (+7) од,
- артилерійських систем - 1996 (+5) од,
- РСЗВ - 418 (+0) од,
- засоби ППО - 212 (+0) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+1),
- крилатих ракет - 653 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12) од,
- спеціальної техніки - 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, додали у Генштабі.
Втрати та поразки РФ на війні проти Україні
У ніч на 26 грудня на російському Енгельсі сталася нова "бавовна". У районі аеродрому лунала сирена, був потужний вибух. Згодом стало відомо, що там загинули троє російських військових. Міноборони РФ вже звинуватило Україну у вибухах.
Між тим, ЗСУ відбили 16 атак окупантів на Донбасі. Захисники нашої країни дають гідну відсіч ворогу, рашисти зазнають втрат. Відомо, що у Горлівці окупанти забов'язали медиків здавати кров через нестачу донорів.