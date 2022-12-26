Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 16 населених пунктів на Донбасі. Захисники нашої країни дають гідну відсіч ворогу.

На своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також розповіли, що на Сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах 4-х населених пунктів Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 8 населених пунктів Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура 7 населених пунктів Херсонської області та місто Херсон.

Війна РФ проти України: останні новини

Як вже повідомляв УНІАН, Кремль готує населення Росії до продовження війни. Президент РФ Володимир Путін в ефірі пропагандистського телеканалу заявив, що "Росія діє у правильному напрямку і захищає свої національні інтереси" та висловив впевненість, що "99,9% росіян готові покласти все на користь батьківщини".

Між тим в МЗС запевнили, що Україна матиме всю необхідну зброю, це лише питання часу.

"Моє враження таке. Якщо підсумувати всі залаштункові розмови і не лише у Вашингтоні, але й в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу. Чому її не можна надати одразу? Тому що є психологічні, логістичні і політичні причини. Але з цими усіма причинами потрібно працювати, і ми будемо працювати з ними", - повідомив Кулеба.

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