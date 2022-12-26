Противник продовжує зазнавати втрат.

У Горлівці російські окупанти забов'язали українських медиків здавати кров через нестачу донорів для їхніх солдат.

Противник продовжує зазнавати втрат у війні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіку", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні: втрати росіян

Як у листопаді повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Донецької області російські загарбники змушують працівників комунальних закладів здавати кров для армії.

Як нещодавно стало відомо, російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військовослужбовців.

За останніми даними, з 24 лютого українські військові ліквідували понад 102 тисячі російських окупантів.

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