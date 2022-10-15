Російські окупанти вночі намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе, усі вони були збиті.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

"Окупанти-терористи вночі намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе. Усі були збиті: три дрони над Криворізьким районом, два - над Нікопольським. Люди не постраждали", - написав він.

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Вілкул зауважив, що "це ті вибухи, що чули криворіжці близько першої години ночі".

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на озброєнні у Російської Федерації сьогодні є близько трьохсот іранських дронів.

За інформацією РНБО, Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

Дніми генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками іранського і російського виробництва.

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