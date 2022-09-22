Україна хоче створити "діалоговий канал" з Ізраїлем щодо обміну розвідданими та координації позиції.

Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Про це Axios повідомили високопоставлені ізраїльські чиновники.

Зазначається, що 7 вересня у Києві заступниця керівника ізраїльського відомства з питань Європи та Азії Симона Гальперін та посол Ізраїлю зустрілися з спецпредставником України з питань Близького Сходу Максимом Субхом.

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Субх заявив, що Україна хоче створити "діалоговий канал" з Ізраїлем щодо обміну розвідданими та координації позиції. Це, нібито наголосив Субх, є особливо важливим у зв'язку зі зростаючим військовим співробітництвом між Іраном та Росією.

Він нібито також додав, що Україна виступає проти скасування санкцій щодо Ірана у випадку підписання ядерної угоди, яка покликана розширити партнерство Тегерана й Москви.

Ще, за словами ізраїльських офіційних осіб, Київ сподівається на чітку позицію Ізраїлю щодо війни, чого країна тривалий час уникала через власні зв'язки з Росією.

В Україні виданню підтвердили факт зустрічі, заявивши, що розмова переважно стосувалась іранських дронів.

"Ізраїльтяни надали нам певну інформацію, проте нам треба більше", - сказав високопоставлений український чиновник.

Іранські дрони у війні проти України

Минулого тижня Times of Israel повідомляла, що ізраїльська компанія продала Польщі системи з протидії іранським Shahed-136, щоби таким чином передати їх українським військовим. Згідно зі звітом, Міноборони Ізраїлю розуміло, що кінцевим користувачем систем буде Україна, але вирішило не втручатися.

Останнім часом зв'язки іранського та російського підсанкційних режимів стають все тіснішими, у підсумку їхня співпраця вилилась у передачі ЗС РФ тисячі одиниць бойових дронів-камікадзе Shahed-136.

І хоч Тегеран заперечував факт передачі, українські захисники вже фіксують їхнє використання росіянами на полі бою.

На думку західних фахівців, Shahed-136 можуть надати Росії "потужну противагу" високотехнологічним системам озброєння, таким як HIMARS, які Україна отримала від США.

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