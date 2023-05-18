Тривають важкі бої за місто.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу тут відбулось 36 бойових зіткнень.

Бахмут та Мар’їнка на Донеччині залишаються в епіцентрі бойових дій, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні.

Минулої доби на Бахмутському напрямку ворог продовжував вести наступальні дії, тривають важкі бої за місто Бахмут. Також минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів по Бахмуту, Херсону і Одесі. Окупанти били по Бахмуту і з авіації.

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"Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Предтечине та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне і Шуми Донецької області", – йдеться повідомленні.

Ситуація в Бахмуті - останні новини

17 травня, як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, Сили оборони просунулися ще до 500 метрів на різних напрямках Бахмутського напрямку. Майже 20 квадратних км території у передмісті, що були звільнені напередодні, не було втрачено.

У відповідь на операцію українських сил Росія почала стягувати на Бахмутський напрямок нові угруповання. Аналітики зазначають, що перекидання РФ військ до Бахмута підірве можливість відбити контрнаступ ЗСУ.

Вранці 18 травня Інститут вивчення війни констатував, що російські окупанти на тлі обмежених контратак ЗСУ на Бахмутському напрямку втрачають ініціативу.

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