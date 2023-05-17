На Бахмутському напрямку Сили оборони України не втратили звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних кілометрів.

Сили оборони України за минулу добу просунулися до 500 метрів на різних напрямках Бахмутського напрямку в рамках оборонної операції. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom.

Спікер зазначив, що в місті Бахмут тривають жорстокі бої.

"Ворог намагається за всяку ціну взяти це місто. Для цього він стирає його буквально з лиця землі, щоб Сили оборони могли менше використовувати міські споруди як фортифікаційні", - сказав Череватий.

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За його словами, 456 разів ворог обстріляв з різних типів артилерії, калібрів та реактивних систем залпового вогню позиції українських захисників. "Тим самим підтвердивши, що ні про який снарядний голод не може бути й мови", - повідомив Череватий.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку відбулося 25 бойових зіткнень і 12 авіанальотів. "107 окупантів було знищено і 153 було поранено. Також знищено бронетехніку противника: одну бойову машину піхоти, бойову машину десанту, шість гармат Д-30, дві станції радіоелектронної боротьби та три безпілотні апарати - два типи "Орлан-10", один "ZALA" та чотири дрони-камікадзе типу "Ланцет", - повідомив речник.

Як вважає Череватий, російські загарбники розуміють, що ініціатива поступово переходить до сил оборони України. "Не маючи великої кількості резервів, не маючи якихось переваг у кількості техніки та особового складу над ворогом, тим не менш, ми б'ємо його. Ми проводимо вдалу оборонну операцію і час від часу атакуємо на флангах. Не стали винятком і ця доба - Сили оборони просунулися на різних напрямках до 500 метрів, звільняючи українську землю, саме на Бахмутському напрямку", - підкреслив Череватий.

ОНОВЛЕНО 14:20. Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, на Бахмутському напрямку Сили оборони України не втратили звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км. "Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування", - зазначила Маляр.

Вона підтверджує, що у самому Бахмуті тривають запеклі бої. Водночас, "ворог дещо просувається". "Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей", - наголосила Маляр.

Ситуація в Бахмуті - головне на сьогодні

Станом на вчора, 16 травня 2023 року, українські військові звільнили від окупантів вже 20 квадратних кілометрів території.

У відповідь Росія стягує на Бахмутський напрямок нові угруповання. За словами українського бійця з підрозділу ССО "Грім", ворог тримається за свої позиції до останнього, нерідко противник сам влаштовує криваві провокації.

Контратаки ЗСУ, ймовірно, зменшують для росіян шанси успішно відбити контрнаступ, що насувається, зазначив вранці 17 травня Інститут вивчення війни.

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